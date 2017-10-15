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Молодая жительница Волгодонска попала под колёса иномарки

Молодая жительница Волгодонска попала под колёса иномарки
В Ростовской области молодая женщина госпитализирована после ДТП.

Авария произошла в Волгодонске 16 октября около 18 часов на улице Карла Маркса. 34-летняя местная жительница переходила дорогу, по предварительным данным, в неположенном месте. Водитель «Киа» не заметил пешехода и сбил её.
- С различными травмами пострадавшая была доставлена в больницу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - По факту ДТП проводится проверка.

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