Молодая жительница Волгодонска попала под колёса иномарки



В Ростовской области молодая женщина госпитализирована после ДТП.



Авария произошла в Волгодонске 16 октября около 18 часов на улице Карла Маркса. 34-летняя местная жительница переходила дорогу, по предварительным данным, в неположенном месте. Водитель «Киа» не заметил пешехода и сбил её.

- С различными травмами пострадавшая была доставлена в больницу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - По факту ДТП проводится проверка.