Красивая белоснежная улыбка поможет помолодеть





Красивая здоровая улыбка способна сделать человека моложе. И это научно доказанный факт. Немецкие психологи провели эксперимент, во время которого эта теория нашла подтверждение. 154 добровольцам предложили определить возраст людей на фотографиях. Результат показал, что счастливым улыбающимся людям чаще всего занижали их реальный возраст на 5-7 лет.



Ведущий врач-стоматолог Ростова-на-Дону заместитель главврача клиники «Авторская стоматология» Вера Пилипенко рассказала, как сохранить красивую улыбку и бороться с возрастными изменениями. Специалист также дала советы, как сохранить здоровье на протяжении долгих лет.



По словам Веры Пилипенко, с возрастом организм теряет способность усваивать кальций и другие полезные минералы, что отрицательно отражается на здоровье и внешнем виде зубов. Из-за постепенного стирания эмали, под которой находится более темный слой дентина, в зрелом возрасте зубы становятся темнее.

- Так же не стоит забывать, неправильная и нерегулярная гигиена полости рта, вредные привычки, в особенности курение, злоупотребление красящими напитками – кофе, красным вином, крепким чаем, оказывают влияние на состояние эмали и дентина, - говорит стоматолог.



Ещё один отличительный признак старения – сточенные зубы. В этом случае они становятся гиперчувствительными, в них чаще образуется кариес. Если в их стачиваемости был виноват прикус, то из-за уменьшения длинны зубов проблема усугубляется еще больше. Что в свою очередь может привести к ухудшению овала лица, появлению носогубных и губно-подбородочных складок, опущению уголков рта, утончению губ. К тем же последствиям приводит потеря зубов.



Сохранить молодость улыбки помогут несколько профилактических мер, доступных каждому человеку. Во-первых, правильный уход за полостью рта. Зубы обязательно нужно чистить не реже двух раз в день, непременно после еды.

Два раза в год необходимо проводить профессиональную чистку. Стоматолог аккуратно уберет мягкий налет и зубные камни – факторы, с которыми невозможно бороться самостоятельно дома. Своевременное обращение к специалисту поможет не только предотвратить серьезные заболевания на ранней стадии и сохранить зубы здоровыми, но и улучшит внешний вид зубов, благодаря удалению пигментаций.



Особое внимание следует уделять здоровью дёсен, от которого напрямую зависит состояние зубов. Сделать это можно с помощью простых процедур в домашних условиях. Уберечь дёсна помогут специальные полоскания, правильно подобранная по жесткости зубная щетка и паста по составу. Данные меры способствуют укреплению дёсен, предотвращают их кровотечение и несвоевременную потерю зубов, а также избавляют от неприятного запаха изо рта.

- Если самостоятельно не удаётся справится с этой проблемой, то помогут такие процедуры как плазмодифтинг - инъекции молодости для ваших дёсен, обработка зубодесневых карманов аппаратом «Вектор» и другие профессиональные манипуляции, - отмечает Вера Пилипенко.







В современной стоматологии существует множество щадящих способов, улучшающих внешний вид улыбки. С помощью отбеливания зубов можно решить проблему неэстетичного цвета. Для нужного эффекта, который не нанесёт при этом вред зубам, необходимо проконсультироваться с доктором.

- В нашей клинике используется система Klox - единственная отбеливающая система, получившая одобрение стоматологической ассоциацией России, - поясняет специалист. - Даёт эффективный результат 3-7 тонов, не повреждая поверхность эмали и подходит даже для чувствительных зубов.



В настоящее время большой популярностью в эстетической стоматологии пользуется виниринг, когда тонкими керамическими или композитными пластинками покрывают внешнюю часть зуба, изменяя его цвет и форму. Виниры выглядят очень естественно и дают стойкий эстетический результат. Технология позволяет сделать улыбку поистине голливудской, недаром к ней прибегают знаменитости всего мира, чтобы выглядеть привлекательно и, конечно же, моложе.

- Для нас художественная реставрация зубов, вне зависимости от материала, которым будет проводиться, не ремесло, а настоящее искусство, - подчёркивает Вера Пилипенко. - Чтобы создать шедевр, мы уделяем особое внимание деталям, в частности, природной линии улыбки, нюансам формы зубов, пропорции лица, соответствию оттенка зубной эмали соседним зубам или индивидуальный подбор нового цвета зубов, в случае тотальной реконструкции. С пациентом обсуждаются все мельчайшие детали его новой улыбки. Результатом кропотливого труда становится безупречная красивая улыбка наших пациентов, а мы получаем огромное удовлетворение от своей работы.



Весна лучшее время для преображений. «Авторская стоматология» подготовила специальные акции для безупречных улыбок!

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3. Отбеливание зубов с нано восстановление эмали (15000+1350=16360-30%) обойдётся в 11400 рублей.



Подведя итоги вышесказанному, можно сделать вывод: красивая белоснежная улыбка способна сделать человека моложе и привлекательнее. Сохранить ее можно с помощью простых и доступных правил ухода за полостью рта и профилактики кариеса, а решить эстетические проблемы помогут современные технологии.



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