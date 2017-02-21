Клиенты «Дом.ru» могут смотреть 23 новых ТВ-канала





Телеком-оператор «Дом.ru» запускает 23 новых ТВ-канала. Общее количество каналов в цифровом ТВ «Дом.ru TV» увеличится до 213, 84 из них вещают в HD – это максимум среди федеральных операторов платного ТВ России.



Оператор добавляет 17 познавательных и развлекательных каналов (Russian Travel Guide HD, Food Network HD, Docubox HD, Museum HD, Eureka HD, «Тайны Галактики» (Galaxy), Fine Living HD, «Планета HD», Travel and Adventure HD, «Сарафан», STV TV, «КВН ТВ», «От и до», «Кто есть кто», «Совершенно секретно», «Твой дом HD», «Открытый мир»), три фильмовых канала («Дом кино Премиум HD», «Родное кино», Film Box HD), спортивный («КХЛ ТВ»), музыкальный (VH1 Classic) канал и канал для взрослых (Nuart TV HD).



Пять каналов - «Мужское кино HD», «TV 1000 HD», «TV 1000 Русское кино HD», «TV 1000 Action HD», «Шант Premium HD» - переведены из стандартного формата вещания в более качественный HD-формат.



Любители открытий и путешествий оценят канал «Планета HD», представляющий премьерный контент познавательных каналов «Моя планета», «Наука», «История», «Живая планета», «Т24». Travel and Adventure HD рассказывает о самых разных местах нашей планеты, дает полезные советы и идеи для новых маршрутов. Поклонникам российского кино можно порекомендовать «Дом кино Премиум HD», в эфире которого - новинки кинопроката, блокбастеры, сериалы и эксклюзивные интервью с кинозвездами в формате высокой четкости и без перерывов на рекламу. Желающим лучше узнать родную страну будет интересен RTG HD, который транслирует документальные фильмы о культуре, искусстве, природе, жизни и традициях народов России. Любители игр Клуба веселых и находчивых могут смотреть на «КВН ТВ» игры высшей и премьер-лиги, фестивали в Юрмале и Сочи, программы о КВН, спецпроекты, передачи с участием звезд КВН и российского шоу-бизнеса.



«Наше цифровое ТВ работает на базе открытой инновационной платформы, благодаря чему мы постоянно расширяем возможности услуги и набор каналов. Улучшая «Дом.ru TV», мы делаем ставку на развлекательные и познавательные каналы, которые демонстрируют высокие показатели по росту интереса аудитории. Второй ориентир – увеличение числа HD-каналов, которые обеспечивают четкое и реалистичное изображение. Мы рады сохранить лидерство по количеству HD-каналов в России», – отмечает директор по маркетингу «Дом.ru» Андрей Чазов.



Чтобы смотреть новые каналы, пользователям цифрового ТВ от «Дом.ru» достаточно перенастроить ТВ-приставку или телевизор (если используется CAM-модуль), выбрав «Автоматический поиск каналов» в разделе «Настройки».