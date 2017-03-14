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Из-за столкновения маршрутки с «КИА» в центре Ростова образовалась пробка

Из-за столкновения маршрутки с «КИА» в центре Ростова образовалась пробка

Из-за столкновения маршрутки с «КИА» в центре Ростова образовалась пробка. ДТП случилось утром 16 марта на пересечении Ворошиловского проспекта и улицы Красноармейской. Очевидцы сделали фотографии аварии.

Данных о пострадавших не поступало, машины получили небольшие механических повреждения. Но из-за аварии в районе образовалась пробка в сторону Театрального проспекта. Автомобили двигаются в дорожном заторе очень медленно, скорость не превышает 12 км/ч.

Из-за столкновения маршрутки с «КИА» в центре Ростова образовалась пробка

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