«Европлан» оплачивает своим клиентам техническое обслуживание автомобиля





Лизинговая компания «Европлан» (АО «ЛК «Европлан»), входящая в «САФМАР Финансовые инвестиции» Михаила Гуцериева, запускает с 1 февраля акцию для своих клиентов «За ТО платит Европлан». В рамках программы клиенты при покупке автомобиля в лизинг с авансом от 5% и сроком от 36 до 60 месяцев получают первое техническое обслуживание за счет компании (стоимость услуги составит всего 1 рубль). Перечень работ в рамках первого регламентного ТО определяется заводом-изготовителем, ознакомиться с ним можно на официальном сайте импортера либо в сервисной книге, полученной вместе с автомобилем.



Специальным предложением могут воспользоваться компании и индивидуальные предприниматели до 28 февраля 2018 года по всей России.



Напоминаем, что «Европлан» предлагает комплексную поддержку клиентам: регистрацию автотранспорта в Госавтоинспекции, доставку автомобилей, топливную программу, помощь на дорогах и услугу выкупа автомобилей для максимально комфортного использования автомобилей в период финансовой аренды.