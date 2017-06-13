До конца месяца в Ростове пройдёт массовое отключение света
В Ростове до конца месяца пройдёт массовое отключение света.
15 июня с 9 до 17 часов электроэнергии не будет на улицах:
- Кагальницкой, 1-15, 2-14;
- Буйнакской, 12-26, 9-27;
- 34-я Линия, 53-81, 62-80;
- 36-я Линия, 89, 94.
16 июня с 9 до 17 часов электричество будет отсутствовать по адресам:
- ул. 1-я Киргизская, 37-55, 46-72;
- ул. 2-я Киргизская, 36-46, 51-71;
- ул. Казахская, 44-60;
- пер. Уральский, 31-61, 36-66;
- пер. Ухтомский, 1-69, 2-74;
- пер. Хибинский, 1-65, 2-66;
- пер. Кубанский, 1-69, 2-68;
- ул. Белорусская, 61-65;
- ул. Татарская, 22-50, 19-47;
- пер. Дербентский, 1-1, 2-14;
- ул. 1-я Киргизская, 114-124, 85-89;
- ул. 2-я Киргизская, 84, 85;
- пер. Суржский, 1-31, 2-36;
- пер. Клязьменский, 1-33, 10-30;
- пер. Тверской, 21-35, 26-36;
- пер. Ладожский, 27-39, 26-34;
- пер. Свирский, 23 по 31, 20-38;
- ул. Белорусская, 113-145;
с 9 до 15 часов свет отключат на:
- ул. Красноармейской, 278/58, 278, 264, 157, 288-298;
- ул. Восточной, 62;
- пер. Нахичеванском, 56-58.
С 16 по 27 июня с 9 до 17 часов без света останутся жильцы, проживающие по адресам:
- ул. Книжная, 168-194, 151-175;
- ул. Новостроевская, 91-151, 108-158;
- пер. Красной Звезды, 47-65, 54-68;
- пер. Ударников, 47-81, 56-82;
- пер. Молочный, 71-85.
С 16 по 30 июня с 9 до 17 часов электроэнергия будет отсутствовать по адресам:
- ул. Детская, 221-263, 196-244;
- ул. Солидарности, 219-279, 190-236;
- ул. Кржижановского, 205-235, 236-252;
- пер. Гарибальди, 3-33, 4-36;
- пер. Роговский, 1-69, 4-44;
- пер. Равенства, 41-67, 36-64.
- ул. Белорусская, 37-61, 2-80;
- ул. Киргизская, 31-37, 38-48;
- пер. Хибинский, 65-91, 66-90;
- пер. Кубанский, 69-115, 68-108;
- пер. Манычский, 33-91, 36-92;
- пер. Сальский, 33-101, 44-82;
- пер. Медведецкий, 47-71, 48-66;
- пер. Хоперской, 39-41, 44-48;
- пер. Донецкий, 39-69, 66-96;
- пер. Игарский, 63-83, 66-84;
- пер. Днепровский, 63-79, 64-78;
- ул. Владиленская, 9-55, 2-38;
- ул. Кржижановского, 1-41, 2-56;
- ул. Герцена, 13-61;
- пер. Боковский, 1-9;
- пер. Норильский, 1-5, 2-6;
- пер. Рационализаторский, 1-31, 2-24.