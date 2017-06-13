До конца месяца в Ростове пройдёт массовое отключение света





В Ростове до конца месяца пройдёт массовое отключение света.



15 июня с 9 до 17 часов электроэнергии не будет на улицах:

- Кагальницкой, 1-15, 2-14;

- Буйнакской, 12-26, 9-27;

- 34-я Линия, 53-81, 62-80;

- 36-я Линия, 89, 94.



16 июня с 9 до 17 часов электричество будет отсутствовать по адресам:

- ул. 1-я Киргизская, 37-55, 46-72;

- ул. 2-я Киргизская, 36-46, 51-71;

- ул. Казахская, 44-60;

- пер. Уральский, 31-61, 36-66;

- пер. Ухтомский, 1-69, 2-74;

- пер. Хибинский, 1-65, 2-66;

- пер. Кубанский, 1-69, 2-68;

- ул. Белорусская, 61-65;

- ул. Татарская, 22-50, 19-47;

- пер. Дербентский, 1-1, 2-14;

- ул. 1-я Киргизская, 114-124, 85-89;

- ул. 2-я Киргизская, 84, 85;

- пер. Суржский, 1-31, 2-36;

- пер. Клязьменский, 1-33, 10-30;

- пер. Тверской, 21-35, 26-36;

- пер. Ладожский, 27-39, 26-34;

- пер. Свирский, 23 по 31, 20-38;

- ул. Белорусская, 113-145;



с 9 до 15 часов свет отключат на:

- ул. Красноармейской, 278/58, 278, 264, 157, 288-298;

- ул. Восточной, 62;

- пер. Нахичеванском, 56-58.



С 16 по 27 июня с 9 до 17 часов без света останутся жильцы, проживающие по адресам:

- ул. Книжная, 168-194, 151-175;

- ул. Новостроевская, 91-151, 108-158;

- пер. Красной Звезды, 47-65, 54-68;

- пер. Ударников, 47-81, 56-82;

- пер. Молочный, 71-85.



С 16 по 30 июня с 9 до 17 часов электроэнергия будет отсутствовать по адресам:

- ул. Детская, 221-263, 196-244;

- ул. Солидарности, 219-279, 190-236;

- ул. Кржижановского, 205-235, 236-252;

- пер. Гарибальди, 3-33, 4-36;

- пер. Роговский, 1-69, 4-44;

- пер. Равенства, 41-67, 36-64.

- ул. Белорусская, 37-61, 2-80;

- ул. Киргизская, 31-37, 38-48;

- пер. Хибинский, 65-91, 66-90;

- пер. Кубанский, 69-115, 68-108;

- пер. Манычский, 33-91, 36-92;

- пер. Сальский, 33-101, 44-82;

- пер. Медведецкий, 47-71, 48-66;

- пер. Хоперской, 39-41, 44-48;

- пер. Донецкий, 39-69, 66-96;

- пер. Игарский, 63-83, 66-84;

- пер. Днепровский, 63-79, 64-78;

- ул. Владиленская, 9-55, 2-38;

- ул. Кржижановского, 1-41, 2-56;

- ул. Герцена, 13-61;

- пер. Боковский, 1-9;

- пер. Норильский, 1-5, 2-6;

- пер. Рационализаторский, 1-31, 2-24.