19-летний парень угнал у фермера в Ростовской области стадо быков и двух лошадей





В Ростовской области 17 февраля задержали 19-летнего парня, подозреваемого в краже скота у фермера.



Осенью прошлого года в отдел полиции в станице Боковской обратился владелец крестьянско-фермерского хозяйства. Мужчина рассказал, что у него украли 38 голов быков и двух лошадей. Общая сумма ущерба превысила полтора миллиона рублей.

- По подозрению в краже полицейские задержали 19-летнего жителя соседнего района, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



Как выяснилось, молодой человек отогнал животных с места, где они паслись без присмотра, в соседний Чертковский район. Похищенный скот уже возвращен владельцу.



На парня заведено уголовное дело по статье «Кража». Его заключили под стражу.