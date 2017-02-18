Авторизация

Регистрация
  • USD 57.63
  • EUR 61.45
  • Погода в г. +2
Новости

Лента новостей

0

19-летний парень угнал у фермера в Ростовской области стадо быков и двух лошадей

19-летний парень угнал у фермера в Ростовской области стадо быков и двух лошадей

В Ростовской области 17 февраля задержали 19-летнего парня, подозреваемого в краже скота у фермера.

Осенью прошлого года в отдел полиции в станице Боковской обратился владелец крестьянско-фермерского хозяйства. Мужчина рассказал, что у него украли 38 голов быков и двух лошадей. Общая сумма ущерба превысила полтора миллиона рублей.
- По подозрению в краже полицейские задержали 19-летнего жителя соседнего района, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

Как выяснилось, молодой человек отогнал животных с места, где они паслись без присмотра, в соседний Чертковский район. Похищенный скот уже возвращен владельцу.

На парня заведено уголовное дело по статье «Кража». Его заключили под стражу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!