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Живодеры отрезали трехмесячному щенку хвост и уши в Ростове

Живодеры отрезали трехмесячному щенку хвост и уши в Ростове
Живодеры отрезали трехмесячному щенку хвост и уши в Ростове. Животное принесли в ветеринарную клинику на проспекте Коммунистическом утром 16 октября.

Как рассказалаврач клиники Ирина, координатор по имени Евгения нашла трехмесячного щенка привязанного к столбу возле кафе на пересечении проспекта Стачки и улицы Тружеников. Увидев, что кроха истекает кровью и находится на грани жизни и смерти, девушка тут же отнесла его в клинику.

-Когда щенка принесли в клинику, он был в ужасном состоянии, - отметила Ирина. – Мы сразу же начали делать ему операцию. С подготовкой она заняла около 3-х часов.

В настоящее время малыш находится на передержке, он получает все необходимые процедуры и ищет новых хозяев.

Если кто-то хочет забрать несчастного малыша к себе, то можно связаться с его куратором Евгением по телефону: 8 (919) 894-19-77.

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