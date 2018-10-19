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Жительница Ростова уехала на машине и пропала без вести

Жительница Ростова уехала на машине и пропала без вести
Без вести пропала 46-летняя жительница Ростова. Алла Броворец уехала из дома на своем «Ниссан Кашкай» в неизвестном направлении 19 октября.

Ростовчанка проживает в Северном микрорайоне донской столицы. В день пропажи она села в свою иномарку и уехала, никого не предупредив. Дома остались двое несовершеннолетних детей.

Когда спустя несколько часов Алла не вернулась, родственники стали ей звонить, но телефон был недоступен. Тогда близкие опубликовали объявление о пропаже женщины в соцсети.

На вид ростовчанке - 45-47 лет, рост - около 165-170 сантиметров, рыжие волосы, среднее телосложение.

Всех, кто видел Аллу Броворец или знает, где она может находиться, просят сообщить по телефону: 8-928-612-12-84.

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