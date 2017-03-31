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Жительница Ростова порезала себя ножницами из-за ссоры с возлюбленным

Жительница Ростова порезала себя ножницами из-за ссоры с возлюбленным

Жительница Ростова порезала себя ножницами из-за ссоры с возлюбленным. Конфликт между молодыми людьми произошел вечером 31 марта в квартире на улице Таганрогской.

23-летняя Алёна К. перебрала спиртного и разругалась со своим парнем. Молодому человеку ссориться не хотелось, он оставил возлюбленную и ушел на улицу. Через некоторое время он вернулся и увидел, что девушка держит в руках окровавленные ножницы. На ногах и предплечье у нее были порезы. Молодой человек тут же вызвал скорую помощь, сообщает портал DonDay.ru.

Прибывшие на место врачи оказали пострадавшей первую помощь. Но от госпитализации она категорически отказалась.

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