Жительница Ростова порезала себя ножницами из-за ссоры с возлюбленным





Жительница Ростова порезала себя ножницами из-за ссоры с возлюбленным. Конфликт между молодыми людьми произошел вечером 31 марта в квартире на улице Таганрогской.



23-летняя Алёна К. перебрала спиртного и разругалась со своим парнем. Молодому человеку ссориться не хотелось, он оставил возлюбленную и ушел на улицу. Через некоторое время он вернулся и увидел, что девушка держит в руках окровавленные ножницы. На ногах и предплечье у нее были порезы. Молодой человек тут же вызвал скорую помощь, сообщает портал DonDay.ru.



Прибывшие на место врачи оказали пострадавшей первую помощь. Но от госпитализации она категорически отказалась.