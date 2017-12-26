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Жительница Ростова попала в больницу после отравления спиртовыми настойками

Жительница Ростова попала в больницу после отравления спиртовыми настойками
Жительница Ростова попала в больницу после отравления спиртовыми настойками. Инцидент произошел на Военведе вечером 26 декабря. Женщина выпила несколько флаконов вещества и упала в обморок прямо на остановке. Прохожие вызвали ей бригаду медиков.

- После помощи врачей 51-летняя горожанка пришла в себя, - рассказал инсайдер. - Пациентку с острым отравлением отвезли в отделение токсикологии БСМП. Ее жизни ничего не угрожает, она находится под наблюдением специалистов.

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