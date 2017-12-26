Жительница Ростова попала в больницу после отравления спиртовыми настойками



Жительница Ростова попала в больницу после отравления спиртовыми настойками. Инцидент произошел на Военведе вечером 26 декабря. Женщина выпила несколько флаконов вещества и упала в обморок прямо на остановке. Прохожие вызвали ей бригаду медиков.



- После помощи врачей 51-летняя горожанка пришла в себя, - рассказал инсайдер. - Пациентку с острым отравлением отвезли в отделение токсикологии БСМП. Ее жизни ничего не угрожает, она находится под наблюдением специалистов.