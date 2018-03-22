Жителей Ростовской области напугали осадки с рыжей пылью



Ночью 24 марта жители Ростовской области стали свидетелями необычного явления: с неба падала странная пыль и оседала на припаркованные на улице автомобили.

Пользователь социальной сети Олег Л. опубликовал снимки машины, которая попала под весьма необычные осадки.

- От этой пыли начала шелушиться кожа на пальцах, и появился кашель, - отмечает мужчина. - По ощущениям это кирпич, перетертый в пыль, но как он оказался на всех гладких поверхностях - вопрос интересный.



Подобную аномалию заметили не только жители Ростовской области. Накануне на Кубани выпали дождь и снег с коричневой пылью. В Интернете люди публиковали снимки с горнолыжных курортов в Сочи, где снег был ярко-оранжевого цвета. По словам очевидцев, осадки шли недолго – примерно полчаса, однако за это время жители Краснодарского края и Ростовской области успели поднять панику.



Некоторые предположили, что это случился выброс на заводе в Белореченске, по мнению других, причиной «коричневого снега» стала песчаная буря в Африке.