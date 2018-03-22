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Жителей Ростовской области напугали осадки с рыжей пылью

Жителей Ростовской области напугали осадки с рыжей пылью
Ночью 24 марта жители Ростовской области стали свидетелями необычного явления: с неба падала странная пыль и оседала на припаркованные на улице автомобили.
Пользователь социальной сети Олег Л. опубликовал снимки машины, которая попала под весьма необычные осадки.
- От этой пыли начала шелушиться кожа на пальцах, и появился кашель, - отмечает мужчина. - По ощущениям это кирпич, перетертый в пыль, но как он оказался на всех гладких поверхностях - вопрос интересный.

Подобную аномалию заметили не только жители Ростовской области. Накануне на Кубани выпали дождь и снег с коричневой пылью. В Интернете люди публиковали снимки с горнолыжных курортов в Сочи, где снег был ярко-оранжевого цвета. По словам очевидцев, осадки шли недолго – примерно полчаса, однако за это время жители Краснодарского края и Ростовской области успели поднять панику.

Некоторые предположили, что это случился выброс на заводе в Белореченске, по мнению других, причиной «коричневого снега» стала песчаная буря в Африке.

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Гость Жора

Сегодня, 13:09

А почему санэпидемстанция ничего не предлогает

Гость Саня

Сегодня, 13:44

Я тоже долго не мог понять от куда пыль на машине

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