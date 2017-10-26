Житель Ростовской области во время ссоры ударил мужчину ножом



Житель Ростовской области во время ссоры ударил мужчину ножом. Инцидент произошел в 12-м квартале в Донецке.



Двое мужчин начали ссориться вблизи одного из местных кафе. Конфликт постепенно перерос в драку, в результате которой ранее судимый 34-летний мужчина ударил оппонента ножом в грудь. С травмами потерпевшего доставили в больницу.



- Злоумышленника задержали спустя несколько часов, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».