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Житель Ростовской области во время ссоры ударил мужчину ножом

Житель Ростовской области во время ссоры ударил мужчину ножом
Житель Ростовской области во время ссоры ударил мужчину ножом. Инцидент произошел в 12-м квартале в Донецке.

Двое мужчин начали ссориться вблизи одного из местных кафе. Конфликт постепенно перерос в драку, в результате которой ранее судимый 34-летний мужчина ударил оппонента ножом в грудь. С травмами потерпевшего доставили в больницу.

- Злоумышленника задержали спустя несколько часов, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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