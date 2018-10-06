Житель Ростовской области умер от сильного удара током



В Ростовской области 20-летний житель Новочеркасска погиб от сильного удара током. Происшествие случилось на станции Персиановка 7 октября около 18 часов.



По предварительной информации, молодой человек залез на вагон-цистерну, стоявшую в составе грузового поезда. Он подошел слишком близко к высоковольтным проводам, из-за чего получил сильный удар током. Парень скончался на месте.



– На место оперативно выехали сотрудники транспортной полиции. Была установлена личность погибшего. Им оказался 20-летний житель Новочеркасска, – рассказали в УТ МВД по СКФО.