Крупный пожар в здании бывшего столярного цеха произошёл в Ростовской области





В Мясниковском районе Ростовской области сгорело заброшенное здание бывшего столярного цеха.



Возгорание произошло в хуторе Калинин на улице Заводской. Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы 20 сентября в 12:34. Огнём была охвачена площадь 200 кв.м.



Как сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, в пожаре никто не пострадал. В 13 часов спасатели локализовали возгорание, в 14:30 полностью потушили.



К ликвидации привлекались 11 человек и три единицы техники. Причина пожара устанавливается.