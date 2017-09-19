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Крупный пожар в здании бывшего столярного цеха произошёл в Ростовской области

Крупный пожар в здании бывшего столярного цеха произошёл в Ростовской области

В Мясниковском районе Ростовской области сгорело заброшенное здание бывшего столярного цеха.

Возгорание произошло в хуторе Калинин на улице Заводской. Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы 20 сентября в 12:34. Огнём была охвачена площадь 200 кв.м.

Как сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, в пожаре никто не пострадал. В 13 часов спасатели локализовали возгорание, в 14:30 полностью потушили.

К ликвидации привлекались 11 человек и три единицы техники. Причина пожара устанавливается.

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