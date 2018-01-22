За жизнь 44-летней ростовчанки, отравившейся лекарственной настойкой, борются врачи



За жизнь 44-летней ростовчанки, отравившейся лекарственной настойкой, борются врачи. Происшествие случилось 22 января на улице Таганрогской.



Как сообщает портал DonDay.ru, ссылаясь на собственный источник, вечером мать пострадавшей обратила внимание на то, что дочь давно не появлялась в ее поле зрения. Подойдя к спящей женщине, пенсионерка увидела бутылку спиртного и несколько пузырьков лекарственной настойки. Женщина немедленно вызвала бригаду медиков.



Больную госпитализировали в токсикологию БСМП-2. Инсайдер отметил, что Юлия находится в тяжелом состоянии, граничащим с тяжелейшим.