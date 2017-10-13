Водитель ВАЗа наехал на ногу пешеходу во дворе жилого дома в Ростове и скрылся с места ДТП



Водитель ВАЗа наехал на ногу прохожему во дворе жилого дома в Ростове. ДТП произошло около часа дня 15 октября на улице Миронова.



В районе дома № 12/4 водитель «ВАЗ-2106» наехал на 34-летнего пешехода и скрылся с места происшествия.

- В настоящее время автомобиль установлен. Сейчас все наряды ДПС ориентированы на розыск водителя, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.



Ростовчанин в результате ДТП получил травмы. Мужчина самостоятельно обратился за медицинской помощью. По данному факту проводится проверка.