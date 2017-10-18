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Водитель отечественного внедорожника погиб, врезавшись в магазин в Ростовской области

Водитель отечественного внедорожника погиб, врезавшись в магазин в Ростовской области
В городе Донецке Ростовской области в ДТП погиб водитель УАЗа «Патриот». Отечественный внедорожник врезался в магазин на объездной дороге.

Авария произошла около 23 часов на улице Подтёлкова. По предварительной информации, 38-летний водитель «Патриота», подъезжая к крутому повороту, не справился с управлением и вылетел на обочину. Проехав несколько метров, УАЗ врезался в «Пирожковую».
- В результате ДТП водитель внедорожника погиб на месте происшествия, - рассказали в в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту аварии проводится проверка.

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