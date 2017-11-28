Водитель автомобиля в Ростове сбил мужчину и скрылся с места происшествия



Водитель автомобиля в Ростове сбил мужчину и скрылся с места происшествия. ДТП произошло на улице Таганрогской вечером 28 ноября.



Как сообщает портал DonDay.ru, ссылаясь на инайдера, 47-летний Андрей З. переходил дорогу, как раз в этот момент проезжал автомобиль, который и сбил ростовчанина. Мужчина упал на землю и не успел разглядеть машину. Автомобиль скрылся с места происшествия, а ростовчанин, поднявшись, отправился домой.



На следующий день пострадавший позвонил в скорую помощь, поскольку почувствовал острую боль в ноге. Врачам мужчина рассказал о происшествии, а так же о том, что ничего не помнит об аварии.



- У Андрея диагностировали перелом бедра, сотрясение мозга и множество переломов и ушибов поменьше, - отметил источник. - Его в тяжелом состоянии госпитализировали в отделение сочетанной травмы в БСМП.