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Водитель автомобиля в Ростове сбил мужчину и скрылся с места происшествия

Водитель автомобиля в Ростове сбил мужчину и скрылся с места происшествия
Водитель автомобиля в Ростове сбил мужчину и скрылся с места происшествия. ДТП произошло на улице Таганрогской вечером 28 ноября.

Как сообщает портал DonDay.ru, ссылаясь на инайдера, 47-летний Андрей З. переходил дорогу, как раз в этот момент проезжал автомобиль, который и сбил ростовчанина. Мужчина упал на землю и не успел разглядеть машину. Автомобиль скрылся с места происшествия, а ростовчанин, поднявшись, отправился домой.

На следующий день пострадавший позвонил в скорую помощь, поскольку почувствовал острую боль в ноге. Врачам мужчина рассказал о происшествии, а так же о том, что ничего не помнит об аварии.

- У Андрея диагностировали перелом бедра, сотрясение мозга и множество переломов и ушибов поменьше, - отметил источник. - Его в тяжелом состоянии госпитализировали в отделение сочетанной травмы в БСМП.

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