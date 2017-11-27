Во время пожара в частном доме в Ростовской области погибли отец и 13-летний сын





Во время пожара в частном доме в Ростовской области погибли отец и сын-школьник. Трагическое происшествие случилось около трех часов ночи 29 ноября. Дом № 29 загорелся на улице Кирова в поселке Чичерина Красносулинского района.



Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны в 2:50. Ко времени прибытия спасателей огонь распространился на площади 80 квадратных метров. К 3:30 пожарные полностью ликвидировали пламя. К тушению привлекались две единицы техники и пять спасателей.

- На месте пожара обнаружены тела 13-летнего мальчика и мужчины, возраст которого устанавливается, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. - Пострадавшие 38-летняя женщина и 5-летняя девочка доставлены в БСМП города Шахты.



Причину пожара сейчас устанавливают специалисты.