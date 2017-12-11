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Во время ДТП на выезде из Новочеркасска из маршрутки выпали пассажиры

Во время ДТП на выезде из Новочеркасска из маршрутки выпали пассажиры

Во время ДТП с участием маршрутки на выезде из Новочеркасска из микроавтобуса выпали пассажиры. В результате происшествия пострадали три пассажира.

Авария произошла днём 13 декабря. Маршрутное такси двигалось в сторону Ростова. По предварительным данным, водитель «Хендая Каунти» пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра, и слишком поздно заметил стоявший на дороге «Мерседес». Водитель автобуса не стал тормозить, а попытался на скорости «протиснуться» между встречным потоком и стоявшим кроссовером, сообщает DonDay Новочеркасск. В результате шофер не справился с управлением и врезался в иномарку.

Манёвр водителя микроавтобуса попал на камеру видеорегистратора встречного автомобиля.

Во время ДТП на выезде из Новочеркасска из маршрутки выпали пассажиры

В момент касательного столкновения с «Мерседесом» у маршрутки вырвало дверь. Из салона микроавтобуса на дорогу выпала женщина с дочерью, которые сидели как раз напротив двери. Травмы также получил молодой человек, который ехал в автобусе стоя. Он не удержался и упал в момент удара.

Всех троих пострадавших «скорая» доставила в больницу Новочеркасска. Всего в момент ДТП в салоне маршрутки находились 18 человек.

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