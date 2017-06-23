В Волгодонске «Хендай Солярис» врезался в столб: двое пострадали



В Волгодонске «Хендай Солярис» врезался в столб: двое пострадали. ДТП произошло утром 25 июня на Жуковском шоссе. 27-летний водитель иномарки не справился с управлением, вылетел с дороги и въехал в столб в районе дома № 12. По информации очевидцев, мужчина был пьян.



- В результате аварии пострадали водитель и 29-летний пассажир «Хендая», - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области. - Граждане были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.



По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.