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В Волгодонске «Хендай Солярис» врезался в столб: двое пострадали

В Волгодонске «Хендай Солярис» врезался в столб: двое пострадали
В Волгодонске «Хендай Солярис» врезался в столб: двое пострадали. ДТП произошло утром 25 июня на Жуковском шоссе. 27-летний водитель иномарки не справился с управлением, вылетел с дороги и въехал в столб в районе дома № 12. По информации очевидцев, мужчина был пьян.

- В результате аварии пострадали водитель и 29-летний пассажир «Хендая», - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области. - Граждане были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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