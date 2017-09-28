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В течение двух дней на улице Смотровой в Ростове вода бьет из-под земли

В течение двух дней на улице Смотровой в Ростове вода бьет из-под земли
В течение двух дней на улице Смотровой в Ростове вода бьет из-под земли. Коммунальная авария произошла на пересечении улиц Смотровой и 8-го Марта днем 29 сентября.

Как рассказал один из местных жителей, заметив аварию, он тут же позвонил в районную диспетчерскую службу, но звонки не принесли результатов. После этого он связался с центральной диспетчерской.

- Мне ответили только минут через 40, - пожаловался Алексей. – Оператор сказала, что заявка принята 29 сентября в 23.15. 30 сентября около пяти часов утра прорыв осмотрели, вызвали аварийную службу. На этом все и закончилось.

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