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В столкновении трех авто пострадали трое в Ростовской области

В столкновении трех авто пострадали трое в Ростовской области
В столкновении трех авто пострадали трое в Ростовской области. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 11 декабря на трассе Центр – поселок Артем.

По предварительной информации, 53-летний водитель «Рено Логан» не справился с управлением и врезался в «Рено СР», за рулем которого был 75-летний пенсионер. От удара «Рено СР» отбросило на «Мазду-6».

- В результате аварии пострадали водитель и 2-летний пассажир «Рено Логан», а также женщина из «Рено СР», - рассказали в ОГИБДД города Шахты. – С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу.

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