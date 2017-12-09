В столкновении трех авто пострадали трое в Ростовской области



В столкновении трех авто пострадали трое в Ростовской области. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 11 декабря на трассе Центр – поселок Артем.



По предварительной информации, 53-летний водитель «Рено Логан» не справился с управлением и врезался в «Рено СР», за рулем которого был 75-летний пенсионер. От удара «Рено СР» отбросило на «Мазду-6».



- В результате аварии пострадали водитель и 2-летний пассажир «Рено Логан», а также женщина из «Рено СР», - рассказали в ОГИБДД города Шахты. – С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу.