В Ростовской области женщине оторвало поездом два пальца



В Ростовской области уроженке Сочи поездом оторвало два пальца. Происшествие случилось 20 июня на станции Шахтная, сообщает Kvu.su.

По данным портала, женщина сопровождала в Пензу группу детей. Ребята ехали на соревнования по плаванию. Во время остановки она вышла купить мороженое, однако тут ей позвонили знакомые из спортгруппы и сказали, что поезд тронулся.



Женщина побежала за вагоном, цеплялась за поручни. В этот момент ей оторвало пальцы. После этого она упала между платформой и поездом, чудом не угодив под колеса.



Мужчина, наблюдавший за происходящим на перроне, вытащил ее из-под колес и вызвал скорую помощь. В местной больнице уроженке Кубани сделали операцию. Впереди ее ждет долгое лечение по восстановлению функциональности правой руки.