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В Ростовской области задержали мужчину, ограбившего 25-летнюю девушку

В Ростовской области задержали мужчину, ограбившего 25-летнюю девушку
В Ростовской области задержали мужчину, ограбившего 25-летнюю девушку. Происшествие случилось 13 декабря в Волгодонске. 49-летний житель Цимлянского района подошел к девушке и забрал у нее телефон, а также кошелек. Затем он убежал.

25-летняя жительница Волгодонска написала заявление в полицию. 22 декабря подозреваемого арестовали. Украденные вещи у мужчины изъяли и вернули девушке.

- В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Ранее он был судим за причинение тяжкого вреда здоровью.

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