В Ростовской области задержали мужчину, ограбившего 25-летнюю девушку



В Ростовской области задержали мужчину, ограбившего 25-летнюю девушку. Происшествие случилось 13 декабря в Волгодонске. 49-летний житель Цимлянского района подошел к девушке и забрал у нее телефон, а также кошелек. Затем он убежал.



25-летняя жительница Волгодонска написала заявление в полицию. 22 декабря подозреваемого арестовали. Украденные вещи у мужчины изъяли и вернули девушке.



- В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Ранее он был судим за причинение тяжкого вреда здоровью.