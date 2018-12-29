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В Ростовской области за сутки при пожарах погибли двое мужчин

В Ростовской области за сутки при пожарах погибли двое мужчин
В Ростовской области за сутки погибли двое мужчин. ЧП случились 1 января в Каменском и Семикаракорском районах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Ранним утром в хуторе Волченском загорелась хозяйственная постройка на площади 40 квадратных метров. После ликвидации огня было обнаружено тело 50-летнего мужчины. Прибывшие медики констатировали его смерть.

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

В этот же день в поселке Молчанов в одном из домов загорелись домашние вещи. Мужчина, находившийся в жилище, не смог самостоятельно выбраться и погиб в огне. Его личность сейчас устанавливается.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
- По фактам смерти в результате пожаров начата проверка, - сообщили старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ростовской области Галина Гагалаева, - устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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