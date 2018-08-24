В Ростовской области вблизи жилых домов выгорело поле сухой травы



Крупное возгорание ликвидировали в Азовском районе 27 августа. В посёлке Береговом около 15 часов загорелась сухая трава. Пламя мгновенно распространилось на большую площадь. Огонь вплотную подбирался к жилым домам.



В 15 часов пожару был присвоен второй ранг сложности, а в 17 часов, из-за угрозы распространения огня на жилые дома, – третий.

- По предварительной информации, огнём повреждены четыре бесхозные постройки на площади 200 кв. м, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. - Погибших, пострадавших в результате происшествия нет.



Полностью потушить постройки удалось только к восьми часам вечера. К ликвидации пожара привлекались 66 человек и 19 единиц техники.



Напомним, что в Ростовской области сохраняется высокая пожароопасность. Сухая и ветреная погода способствует быстрому распространению огня. В таких условиях любая искра, непотушенный окурок могут привести к масштабному возгоранию.