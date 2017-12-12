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В Ростовской области уничтожили почти 20 тонн санкционной мойвы

В Ростовской области уничтожили почти 20 тонн санкционной мойвы
В Ростовской области уничтожили почти 20 тонн санкционной мойвы. Машину с рыбой задержали на пропускном пункте Куйбышево Таганрогской таможни в конце ноября, а 5 декабря она была сожжена на Кагальницком мясокостном заводе.

24 ноября таможенники остановили автомобиль, принадлежащий белорусской фирме, занимающейся международными перевозками. В кузове находилось около 20 тонн мойвы, которую доставляли из города Минска в город Донецк. Изучив документы, таможенники обнаружили, что груз произведен в Исландии, а значит, на него распространяется запрет на ввоз.

- Свежезамороженная мойва была изъята и уничтожена, - отметили в пресс-службе Южного таможенного управления. - В настоящее время также рассматривается вопрос наличия административного правонарушения.

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