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В Ростовской области три человека пострадали в ДТП с большегрузом

В Ростовской области три человека пострадали в ДТП с большегрузом
В Ростовской области произошло ДТП с участием КамАЗа. Авария случилась около 17 часов 2 октября в Егорлыкском районе.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 49-летний водитель ВАЗ-21140» не выдержал безопасный боковой интервал и врезался в КамАЗ-5658, под управлением 43-летнего мужчины.

- Травмы получили водитель отечественного авто и его пассажиры, 47-летние мужчина и женщина, - добавили в ведомстве. - Водитель большегруза не пострадал.

Автомобили получили серьезные механические повреждения, а «четырнадцатую» смяло, словно консервную банку.

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