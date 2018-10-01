В Ростовской области три человека пострадали в ДТП с большегрузом



В Ростовской области произошло ДТП с участием КамАЗа. Авария случилась около 17 часов 2 октября в Егорлыкском районе.



По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 49-летний водитель ВАЗ-21140» не выдержал безопасный боковой интервал и врезался в КамАЗ-5658, под управлением 43-летнего мужчины.



- Травмы получили водитель отечественного авто и его пассажиры, 47-летние мужчина и женщина, - добавили в ведомстве. - Водитель большегруза не пострадал.



Автомобили получили серьезные механические повреждения, а «четырнадцатую» смяло, словно консервную банку.