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В Ростовской области трехлетняя девочка упала с пятого этажа

В Ростовской области трехлетняя девочка упала с пятого этажа
Трехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа в Ростовской области. ЧП случилось 11 июня в Азове, сообщает DonDay.ru.

Как стало известно изданию, мама троих детей занималась домашними делами, отец был на работе. Пока братья играли, трехлетняя Катя забралась на подоконник и облокотилась на москитную сетку. Покрытие порвалось, и девочка упала вниз с пятого этажа. Когда мама Кати увидела, что произошло, тут же бросилась к крохе.

Прибывшие на место медики отвезли ребенка в городскую больницу. У Кати диагностировали множественные переломы ребер, черепно-мозговую травму, разрывы внутренних органов. Девочку решили доставить в детскую областную больницу.

Утром 12 июня Катю прооперировали. Ей удалили часть черепа и все раздробленные кости. Второе хирургическое вмешательство девочка перенесла 13 июня.

Сейчас малышка лежит в коме на искусственной вентиляции легких. Врачи не берутся давать какие-либо прогнозы. В то же время родители крохи надеются, что их дочь сможет выкарабкаться.

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