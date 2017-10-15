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В Ростовской области тело мёртвой пенсионерки две недели пролежало в квартире

В Ростовской области тело мёртвой пенсионерки две недели пролежало в квартире
В Ростовской области тело мёртвой пенсионерки две недели пролежало в квартире.

Местную жительницу обнаружили мёртвой в собственном доме в городе Миллерово 16 октября. Женщина жила одна, поэтому о её смерти стало известно не сразу. Соседи обратили внимание, что пенсионерка перестала выходить на улицу. Жильцы попытались достучаться до неё, но дверь в квартире никто не открыл. Тогда они обратились в полицию.
- Прибывшие полицейские выбили дверь и вошли в квартиру, - рассказал источник. – Там правоохранители обнаружили хозяйку мёртвой. Признаков насильственной смерти на её теле не обнаружено.

При этом, по информации источника, женщина скончалась примерно две недели назад.

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