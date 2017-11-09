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В Ростовской области продолжаются поиски 25-летней Юлии Лесняк

В Ростовской области продолжаются поиски 25-летней Юлии Лесняк
В Ростовской области продолжаются поиски 25-летней Юлии Лесняк. Девушка ушла из дома в Зверево в конце апреля 2017 года и до сих пор о ее местоположении ничего неизвестно.

На вид пропавшей примерно 24 года, рост - 159 сантиметров. У нее худощавое телосложение и прямые светло-русые волосы, голубые глаза, на теле есть три татуировки. В день исчезновения была одета в бирюзовую куртку, футболку серого цвета с принтом, черные джинсы.

Девушка нуждается в медицинской помощи и в настоящее время может находиться в любом регионе России.

Всем кому что-либо известно о судьбе Юлии Лесняк просьба позвонить по телефонам: 8 (86355) 4-23-02, 8-903-404-76-15.

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