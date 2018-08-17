В Ростовской области при пожаре в бесхозной постройке погиб мужчина



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В Зерноградском районе Ростовской области в результате пожара в бесхозной постройке погиб мужчина.



Возгорание случилось около 11 часов утра 20 августа в хуторе Клюев. Очевидцы, заметив дым, поднимавшийся над строением на улице Садовой, вызвали пожарных. На место происшествия прибыли два расчёта. Спасателям понадобилось порядка получаса, чтобы ликвидировать возгорание.

- В процессе проливки здания было обнаружено тело мужчины, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – Его личность устанавливается.



Огнём было уничтожено 35 квадратных метров строения. Причину возгорания выясняют специалисты.