Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области подросток до смерти избил отчима молотком для мяса

В Ростовской области подросток до смерти избил отчима молотком для мяса
В Семикаракорске 15-летнего парня подозревают в убийстве отчима по неосторожности.

По версии следствия, 2 января между матерью и отчимом подростка произошла ссора. Мальчик решил вступиться за мать и в ходе конфликта набросился на мужчину. Он бил его кулаками по лицу, а затем схватил молоток для отбивания мяса. Этим орудием он нанёс ему не менее шести ударов по голове.

С тяжёлыми травмами пострадавшего доставили в больницу. Там он скончался 15 января.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

- В настоящее время по данному делу ведётся следствие, - отметили в СУ СК России по Ростовской области.

В ходе разбирательства будут установлены все обстоятельства и условия, при которых произошло преступление.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.