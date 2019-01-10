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В Ростовской области парень украл со склада электроинструменты

В Ростовской области парень украл со склада электроинструменты
Житель Ростовской области обокрал слад. Злоумышленника задержали 11 января в Зерноградском районе.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, 23-летний парень проник на территорию склада. Воспользовавшись тем, что поблизости никого не оказалось, он украл оттуда электроинструменты.

Украденное имущество он успел продать и потратил деньги на собственные нужды. Сумма ущерба составила около 23 тысяч рублей. Сотрудник склада обнаружил пропажу и обратился в полицию с заявлением.

- Предполагаемым преступником оказался 23-летний местный житель, - добавили в ведомстве. - В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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