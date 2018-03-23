В Ростовской области осудят мужчину, напавшего с ножом на друга



67-летний пенсионер, ранивший своего товарища ножом в грудь, предстанет перед судом в Ростовской области. От рук обвиняемого серьезно пострадал его друг, с которым он знаком почти 30 лет.



Поножовщина произошла 28 ноября прошлого года в хуторе Верхний Митякин Тарасовского района. Приятели давно не виделись и случайно встретились в магазине. Пенсионер предложил отметить это событие и пригласил его к себе. Местный житель пошел домой к товарищу уже подвыпившим. Чтобы не идти в гости с пустыми он захватил бутылку водки.



Неожиданно во время веселья друзья повздорили. Хозяин не на шутку разозлился на приятеля. Он взял со стола кухонный нож и ударил гостя в область груди. С пробитым легким мужчину отвезли в больницу.



- В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - рассказали в прокуратуре Тарасовского района. - Дело передано в суд.