В Ростовской области огромный столб газа напугал местных жителей



В Ростовской области огромный столб газа напугал местных жителей. Очевидцы решили, что на этом месте произошел прорыв газовой магистрали.



По словам свидетеля Александра, «аварию» он заметил на 790-м километре трассы М-4 «Дон». Размер газового столба достигал 50 метров в высоту. Местные жители испугались, что на месте произошла серьезная авария с прорывом газовой магистрали, которая могла бы стать катастрофой.



В ГУ МЧС России по Ростовской области сообщили, что никаких происшествий на данном участке не происходило. Дончане стали свидетелями плановых технических работ по стравливанию воздуха в трубах. Аварии на газовой магистрали не было.

