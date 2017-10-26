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В Ростовской области огромный столб газа напугал местных жителей

В Ростовской области огромный столб газа напугал местных жителей
В Ростовской области огромный столб газа напугал местных жителей. Очевидцы решили, что на этом месте произошел прорыв газовой магистрали.

По словам свидетеля Александра, «аварию» он заметил на 790-м километре трассы М-4 «Дон». Размер газового столба достигал 50 метров в высоту. Местные жители испугались, что на месте произошла серьезная авария с прорывом газовой магистрали, которая могла бы стать катастрофой.

В ГУ МЧС России по Ростовской области сообщили, что никаких происшествий на данном участке не происходило. Дончане стали свидетелями плановых технических работ по стравливанию воздуха в трубах. Аварии на газовой магистрали не было.

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