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В Ростовской области неизвестные открыли стрельбу из пистолетов: двое пострадали

В Ростовской области неизвестные открыли стрельбу из пистолетов: двое пострадали
В Ростовской области неизвестные открыли стрельбу из пистолетов: двое пострадали. Инцидент произошел 6 октября в Шахтах на улице Ленина.

Между мужчинами на иномарках возник конфликт. Они начали ругаться. Разозлившись, злоумышленники стали стрелять из пистолетов. В результате пострадали два человека. С ранениями их госпитализировали медики. В это время двое мужчин на «Рендж Ровере» и «Мерседесе МL-320» скрылись с места происшествия.

- В отношении стрелявших проводится комплекс оперативных мероприятий, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – Сейчас выясняются все детали случившегося.

Отметим, личности злоумышленников уже установлены. Сотрудники правоохранительных органов объявили план «Перехват».

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