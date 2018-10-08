В Ростовской области неизвестные открыли стрельбу из пистолетов: двое пострадали



В Ростовской области неизвестные открыли стрельбу из пистолетов: двое пострадали. Инцидент произошел 6 октября в Шахтах на улице Ленина.



Между мужчинами на иномарках возник конфликт. Они начали ругаться. Разозлившись, злоумышленники стали стрелять из пистолетов. В результате пострадали два человека. С ранениями их госпитализировали медики. В это время двое мужчин на «Рендж Ровере» и «Мерседесе МL-320» скрылись с места происшествия.



- В отношении стрелявших проводится комплекс оперативных мероприятий, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – Сейчас выясняются все детали случившегося.



Отметим, личности злоумышленников уже установлены. Сотрудники правоохранительных органов объявили план «Перехват».