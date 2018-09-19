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В Ростовской области мужчина трубой разбил голову своему товарищу

В Ростовской области мужчина трубой разбил голову своему товарищу
В Ростовской области мужчина трубой разбил голову своему товарищу. Инцидент случился 19 сентября в Аксае на улице Платова.

После распития алкоголя мужчины стали ругаться. Во время ссоры 32-летний местный житель поднял металлическую трубу и начал бить ею по голове своего знакомого. Прохожие оттащили подозреваемого от горожанина, а затем вызвали пострадавшему скорую помощь. С черепно-мозговой травмой его доставили в больницу. В это время злоумышленник сбежал с места происшествия.

- В тот же день правоохранители задержали подозреваемого, - рассказали в СУ СК по Ростовской области. - Следователь ходатайствовал о заключении злоумышленника под стражу. Ранее мужчина был судим за убийство.

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