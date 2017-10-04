В Ростовской области мужчина подорвал себя из-за неразделённой любви



В Ростовской области 29-летний мужчина подорвал себя из-за неразделенной любви.



ЧП произошло в селе Екатериновка Матвеево-Курганского района около 15 часов 6 октября.

- Взрывное устройство было начинено пластидом, - рассказал источник Rostov.ru, - вес взрывчатого вещества составил около одного килограмма.



Самодельное взрывное устройство он привёл в действие в своём доме.



По информации источника, погибший житель Ростовской области страдал наркотической зависимостью. Не так давно он освободился из мест лишения свободы.