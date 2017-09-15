Авторизация

Регистрация
  • USD 58.10
  • EUR 69.68
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0

В Ростовской области мать, привязывала детей к кровати и оставляла их без присмотра

В Ростовской области мать, привязывала детей к кровати и оставляла их без присмотра
В Ростовской области мать, привязывала детей к кровати и оставляла их без присмотра. Женщина вела разгульный образ жизни и практически не занималась воспитанием троих детей, младшему из которых всего год. Горожанка часто привязывала двух малышей к перилам кровати электрическим проводом, а годовалую кроху — к коляске. Затем жестокая женщина уходила веселиться и распивать алкоголь вместе с приятелями, пока о недопустимом поведении матери стало известно правоохранителям.

- В отношении местной жительницы возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним», - отметили в прокуратуре Ростовской области. - Горе-мать лишили родительских прав. Судьбу ее детей сейчас решают органы опеки и попечительства.

Кстати, о жестком обращении женщины к малолетним узнали не сразу. Некоторые сотрудники органов опеки, а также комиссии и отделения по делам несовершеннолетних ОМВД своевременно не обратили должного внимания на проблему неблагопо

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.