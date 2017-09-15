В Ростовской области мать, привязывала детей к кровати и оставляла их без присмотра



В Ростовской области мать, привязывала детей к кровати и оставляла их без присмотра. Женщина вела разгульный образ жизни и практически не занималась воспитанием троих детей, младшему из которых всего год. Горожанка часто привязывала двух малышей к перилам кровати электрическим проводом, а годовалую кроху — к коляске. Затем жестокая женщина уходила веселиться и распивать алкоголь вместе с приятелями, пока о недопустимом поведении матери стало известно правоохранителям.



- В отношении местной жительницы возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним», - отметили в прокуратуре Ростовской области. - Горе-мать лишили родительских прав. Судьбу ее детей сейчас решают органы опеки и попечительства.



Кстати, о жестком обращении женщины к малолетним узнали не сразу. Некоторые сотрудники органов опеки, а также комиссии и отделения по делам несовершеннолетних ОМВД своевременно не обратили должного внимания на проблему неблагопо