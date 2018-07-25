В Ростовской области десять человек попали в больницу из-за крымской лихорадки



К 24 июлю в Ростовской области было обнаружено 24 случая заболевания крымской геморрагической лихорадкой и иксодовым боррелиозом. Болезнь развивается от укуса иксодового клеща. Десять человек были госпитализированы.



По данным регионального управления Роспотребнадзора, девять случаев заболевания зафиксировано в Зимовниковском, Ремонтненском и Сальском районах. Пострадали жители Дубовского, Целинского, Сальского района, в каждом из них заболело два человека. Вспышки лихорадки также появились в Ростове, Новошахтинске, Каменске-Шахтинском, Куйбышевском, Веселовском, Орловском, Белокалитвинском, Волгодонском, Аксайском районах. За последние полгода четыре случая боррелиоза зарегистрировано в Ростове-на-Дону, по одному заболевшему в Новочеркасске, Аксайском и Азовском районах.



– Сейчас ведутся работы по обработке эпидзначимых участков, пастбищ и зон отдыха, лесов и парков, – сообщили в ведомстве.



Если после укуса клеща, у вас поднялась температура, появились боли в мышцах и суставах, необходимо сразу обратиться к врачу. Заболевший, не получивший оперативную помощь, может получить инфекционно-токсический шок. Это может привести к смерти. Кроме того, медики советуют внимательно осмотреть свое тело после посещения парковых зон и лесов.