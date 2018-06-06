В Ростове женщина пыталась покончить с собой



В Ростове-на-Дону женщина пыталась покончить с собой. Происшествие случилось 5 июня в квартире на улице Терновского.



По информации источника Rostov.ru, 60-летняя Ирина М. пребывала в затяжной депрессии. В тот вечер ростовчанка закрылась в ванной комнате и решилась на опрометчивый поступок. Женщину в бессознательном состоянии нашла ее дочь. Она и вызвала скорую помощь.



- У пострадавшей диагностировали медикаментозное отравление, - отметил инсайдер. – От госпитализации она отказалась.