В Ростове вынесли приговор двум жительницам Волгограда, собиравшим деньги для террористов



Приговор двум жительницам Волгограда, собиравшим деньги для террористов, огласили в донской столице. Заседание состоялось 10 апреля в Северо-Кавказском окружном военном суде. Женщин обвиняли по статье «Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека...».



Суд установил, что с апреля по октябрь 2013 года преступницы просили деньги у пользователей соцсетей. За это время они смогли собрать 23 тысячи рублей. Горожанки передали деньги посреднику. Он разделил сумму на две части и перевел на счета боевиков международных террористических организаций, действующих в Сирии.



- Женщины признаны виновными по вменяемой статье, - сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского окружного военного суда. - Шилихина будет отбывать наказание в колонии общего режима в течении пяти лет, Алиева - в течение шести.