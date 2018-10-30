В Ростове водитель иномарки сбил сотрудника ДПС



Водитель «Хендай Акцент» наехал на сотрудника ДПС в Ростове. ДТП произошло 31 октября на проспекте Будённовском, в районе дома № 103.



В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области сообщили, что сотрудник ДПС в тот день был при исполнении. Он стоял на своем посту и следил за движением. 27-летний водитель иномарки двигался по проспекту и неожиданно наехал на полицейского. Инспектор получил травмы и был доставлен в больницу.



- Сейчас по факту наезда на сотрудника ДПС осуществляется проверка, - отметили в ведомстве.