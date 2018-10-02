В Ростове в торговом ларьке произошло возгорание



В Октябрьском районе Ростова произошёл пожар в торговом ларьке.



Возгорание случилось вечером 3 октября в переулке Семашко. Сообщение о ЧП поступило в оперативные службы около девяти часов вечера. К моменту прибытия пожарных горение в киоске происходило на площади три квадратных метра.

- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – Возгорание было ликвидировано в течение нескольких минут.



В тушении были задействованы семь спасателей и две единицы техники. Причина пожара устанавливается.