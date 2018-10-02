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В Ростове в торговом ларьке произошло возгорание

В Ростове в торговом ларьке произошло возгорание
В Октябрьском районе Ростова произошёл пожар в торговом ларьке.

Возгорание случилось вечером 3 октября в переулке Семашко. Сообщение о ЧП поступило в оперативные службы около девяти часов вечера. К моменту прибытия пожарных горение в киоске происходило на площади три квадратных метра.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – Возгорание было ликвидировано в течение нескольких минут.

В тушении были задействованы семь спасателей и две единицы техники. Причина пожара устанавливается.

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