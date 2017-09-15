В Ростове в пылу ссоры один мужчина пырнул другого ножом в живот



В Ростове в пылу ссоры один мужчина пырнул другого ножом в живот. Инцидент произошел в Советском районе города утром 19 сентября.



Во дворе одного из домов двое местных жителей затеяли ссору. В пылу конфликта32-летний мужчина схватил нож и ударил им оппонента в живот. После чего скрылся с места происшествия. Очевидцы вызвали пострадавшему скорую помощь. Врачи доставили 35-летнего пострадавшего в больницу.



-Злоумышленник был задержан в тот же день, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».