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В Ростове в пылу ссоры один мужчина пырнул другого ножом в живот

В Ростове в пылу ссоры один мужчина пырнул другого ножом в живот
В Ростове в пылу ссоры один мужчина пырнул другого ножом в живот. Инцидент произошел в Советском районе города утром 19 сентября.

Во дворе одного из домов двое местных жителей затеяли ссору. В пылу конфликта32-летний мужчина схватил нож и ударил им оппонента в живот. После чего скрылся с места происшествия. Очевидцы вызвали пострадавшему скорую помощь. Врачи доставили 35-летнего пострадавшего в больницу.

-Злоумышленник был задержан в тот же день, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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