В Ростове умершего в своей квартире пенсионера нашли только через три года





В Ростове мёртвый мужчина около трёх лет пролежал в своей квартире. Тело пенсионера обнаружили в доме № 56 по переулку Халтуринскому 19 июня.



Как рассказали ростовчане, соседи жаловались на неприятный запах в подъезде, но их жалобы игнорировали. Наконец жильцы вызвали полицейских. Правоохранители взломали дверь в квартиру, где и обнаружили мумифицированное тело ростовчанина.



Так как оплата за коммунальные услуги не вносилась с 2014 года, жители дома предположили, что именно такое время назад мужчина и скончался. Согласно данным паспорта, 16 июня пенсионеру исполнилось бы 70 лет.

- На месте происшествия работали сотрудники полиции и следственного комитета, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - По факту обнаружения мумифицированного тела мужчины проводится проверка.



В настоящее время эксперты устанавливают причины смерти горожанина.