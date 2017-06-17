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В Ростове умершего в своей квартире пенсионера нашли только через три года

В Ростове умершего в своей квартире пенсионера нашли только через три года

В Ростове мёртвый мужчина около трёх лет пролежал в своей квартире. Тело пенсионера обнаружили в доме № 56 по переулку Халтуринскому 19 июня.

Как рассказали ростовчане, соседи жаловались на неприятный запах в подъезде, но их жалобы игнорировали. Наконец жильцы вызвали полицейских. Правоохранители взломали дверь в квартиру, где и обнаружили мумифицированное тело ростовчанина.

Так как оплата за коммунальные услуги не вносилась с 2014 года, жители дома предположили, что именно такое время назад мужчина и скончался. Согласно данным паспорта, 16 июня пенсионеру исполнилось бы 70 лет.
- На месте происшествия работали сотрудники полиции и следственного комитета, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - По факту обнаружения мумифицированного тела мужчины проводится проверка.

В настоящее время эксперты устанавливают причины смерти горожанина.

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