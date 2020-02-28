В Ростовской области мёртвый пенсионер пролежал в квартире несколько недель





В городе Новошахтинске мёртвый мужчина пролежал в квартире несколько недель. Тело местного жителя обнаружили 1 марта.



Как выяснилось, около двух недель родственники не могли дозвониться 60-летнему новошахтинцу, пишет DonDay.ru. Тогда близкие позвонили в спасательную службу и попросили проверить, всё ли в порядке с мужчиной.



Спасатели прибыли по адресу. Они вошли в квартиру и увидели на кровати лежавшего без признаков жизни пенсионера. На трупе уже появились гнилостные изменения. Предположительно, смерть наступила за несколько недель до того, как нашли мужчину.



Следов насильственной смерти на теле жителя Новошахтинска обнаружено не было. По факту обнаружения тела дончанина начата проверка. Точную причину смерти установит экспертиза.